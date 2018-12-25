Путин и Лукашенко обсудят налоговый манёвр

В Кремле рассказали о темах, которые планируют обсудить президенты РФ и Белоруссии. Владимир Путин примет 25 декабря в Москве Александра Лукашенко.
Самым главным вопросом станет налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. У двух стран разные взгляды на этот счёт.
Для Минска этот вопрос достаточно острый, и, скорее всего, Лукашенко поднимет разговор, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить», — отметил Песков.
Он напомнил, что президент Белоруссии 25 декабря прибыл в Москву.
Кроме того, лидеры двух стран обсудят дела с имплементацией положений договора 1999 года и других текущих вопросов, связанных с развитием и жизнью Союзного государства.
Накануне визита в Москву Лукашенко заявил, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли. Однако в пресс-службе правительства РФ эту информацию опровергли, писал News.ru.