Путин и Лукашенко обсудят налоговый манёвр

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В Кремле рассказали о темах, которые планируют обсудить президенты РФ и Белоруссии. Владимир Путин примет 25 декабря в Москве Александра Лукашенко.

Самым главным вопросом станет налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. У двух стран разные взгляды на этот счёт.

Для Минска этот вопрос достаточно острый, и, скорее всего, Лукашенко поднимет разговор, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить», — отметил Песков.

Он напомнил, что президент Белоруссии 25 декабря прибыл в Москву.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят дела с имплементацией положений договора 1999 года и других текущих вопросов, связанных с развитием и жизнью Союзного государства.

Накануне визита в Москву Лукашенко заявил, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли. Однако в пресс-службе правительства РФ эту информацию опровергли, писал News.ru.