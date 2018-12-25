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Путин и Лукашенко до конца года встретятся ещё раз

Александр Лукашенко и Владимир Путин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года.

Переговоры необходимы для принятия решений, которые «не терпят отлагательств», передаёт государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения», — было заявлено в эфире телеканала.

Дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ, писал News.ru.


#переговоры #владимирпутин #АлександрЛукашенко
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