Путин и Лукашенко до конца года встретятся ещё раз

https://news.ru/storage/news/7a1f18b6d908de0f8aedbe72d74293c6/3934933b-30d8-4469-97be-aa1d0f48833d_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года.

Переговоры необходимы для принятия решений, которые «не терпят отлагательств», передаёт государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения», — было заявлено в эфире телеканала.

Дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ, писал News.ru.