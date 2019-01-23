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Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

политика [ версия для печати ]

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана затянутся до позднего вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в Сирии.

«Можно предположить, что это общение закончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина пара внутренних рабочих встреч запланирована», — рассказал Песков.

Песков напомнил, что сначала у российского лидера запланированы мероприятия в рамках грядущего Татьяниного дня, а вторую половину дня он посвятит российско-турецким отношениям.

По словам пресс-секретаря, Путин и Эрдоган «проведут беседу с глазу на глаз», а после продолжат общение с своими делегациями. В заключении встречи главы двух государств проведут пресс-конференцию.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера с премьером Японии Абэ. Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора. Президент России и премьер Японии встретились, чтобы обсудить возможность подписания мирного договора по Курильским островам. Трёхчасовые переговоры двух лидеров в очередной раз обошлись без сенсаций. Лидеры общались в формате «один на один».


#россия #путин #турция #РЕДЖЕПТАЙИПЭРДОГАН
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