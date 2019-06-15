https://static.news.ru/photo/65600f1a-8f41-11e9-b7b5-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели короткую беседу «на ногах» в Душанбе. Политики находятся там для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Лидеры стран прошли в зал, где состоится заседание, и спустя пару минут в компании глав МИД России и Турции побеседовали, передаёт корреспондент РИА Новости.

В СВМДА принимают участие делегации 27 стран — участниц объединения, а также наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Таджикистане Путин планирует изложить позиции Москвы по Афганистану, а также по Сирии с учётом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб.

Как ранее писал News.ru, президент России, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что борьба с терроризмом — один из главных приоритетов ШОС. Он призвал сделать всё, чтобы не допустить попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения.