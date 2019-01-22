USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C14:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин и Абэ выйдут к журналистам по итогу переговоров

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступят перед журналистами по итогам встречи в Москве. Он также уточнил, что переговоры пройдут в том числе и в формате рабочего завтрака.

«Путин и Абэ продолжат обсуждение региональных проблем и, конечно же, темы мирного договора и двустороннего сотрудничества. По итогу этого рабочего визита сделают заявления для прессы», — сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Главной темой встречи станет вопрос Курильских островов, на которые претендует Япония. Она называет их «Северными территориями», «оккупированными» Россией. Острова были переданы в состав СССР по результатам Второй мировой войны в 1945 году. Поскольку между странами не был подписан мирный договор, их статус по сей день не закреплён.

Ранее News.ru писал о том, что два новых завода на Курильских островах Шикотан и Кунашир хотят запустить в течение 2019 года. Речь идёт о рыбообрабатывающем производстве и предприятиях по изготовлению рыбной муки и жира.


#путин #СиндзоАбэ
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 06:40, 22 января 2019
Япония построит хранилище радиоактивных отходов в России
политика 14:12, 21 января 2019
Песков прокомментировал заявление Японии по Курилам
в мире 22:32, 20 января 2019
Абэ хочет войти в историю возвращением островов Японии
Лента новостей
экономика 14:09
Минфин: санация МИнБанка не отразится на банковской системе
происшествия 13:55
Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан
общество 13:54
Уилан был уверен в получении открытых данных
общество 13:53
На Кубани поражённый раком язык восстановили из предплечья
экономика 13:53
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину
Другие новости
политика 13:08
Почему газ для Чечни будет бесплатный
Данные о списании долга перед «дочкой» «Газпрома» пропали
политика 11:54
ФСБ перенесла визит дипломатов к Полу Уилану
политика 08:40
Шипулин созрел для депутатства
Наша Госдума продолжает стремительно крепнуть спортивным атлетизмом
политика 03:40
Мария Захарова приняла капитуляцию Чубайса
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top