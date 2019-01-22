Путин и Абэ выйдут к журналистам по итогу переговоров

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступят перед журналистами по итогам встречи в Москве. Он также уточнил, что переговоры пройдут в том числе и в формате рабочего завтрака.

«Путин и Абэ продолжат обсуждение региональных проблем и, конечно же, темы мирного договора и двустороннего сотрудничества. По итогу этого рабочего визита сделают заявления для прессы», — сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Главной темой встречи станет вопрос Курильских островов, на которые претендует Япония. Она называет их «Северными территориями», «оккупированными» Россией. Острова были переданы в состав СССР по результатам Второй мировой войны в 1945 году. Поскольку между странами не был подписан мирный договор, их статус по сей день не закреплён.

Ранее News.ru писал о том, что два новых завода на Курильских островах Шикотан и Кунашир хотят запустить в течение 2019 года. Речь идёт о рыбообрабатывающем производстве и предприятиях по изготовлению рыбной муки и жира.