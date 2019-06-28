https://static.news.ru/photo/b330cf16-99c5-11e9-9dc0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов поделится впечатлениями о своей встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Предложение об этом он сделал во время переговоров с коллегой в Осаке.

Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи и поговорить о ситуации в целом, — приводит «Интерфакс» слова российского лидера.

Он также отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом: увеличивается товарооборот между двумя странами. По итогам 2018 года этот показатель вырос примерно на 30%. В России работают порядка 150 южнокорейских компаний, объём инвестиций составляет $2,7 млрд.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что чем «чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения».

Прошедшая на полях саммита G20 встреча между российским и южнокорейским лидером была пятой по счёту.

Саммит стран «Большой двадцатки» проходит в Японии 28–29 июня. В его рамках у российского лидера были запланированы переговоры с коллегами из нескольких государств: с президентом Франции, премьером Великобритании, лидерами Китая, Индии и Египта и с президентом США Дональдом Трампом. В результате последней, главы держав договорились не делать шагов, способных спровоцировать гонку вооружений.

Между тем, переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй прошли не столь позитивно. Она заявила, что нормализация двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит «свои безответственные и дестабилизирующие действия», писал News.ru.