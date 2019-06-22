https://static.news.ru/photo/5b445fd4-94cf-11e9-96b6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы должны постоянно коммуницировать с населением, дабы видеть плоды своей работы.

Надо всё время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям, — цитирует его слова ТАСС .

Глава государства отметил, что губернии в стране есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но всё-таки нужно получать обратную связь от населения на результат проделанной работы.

Как уже писал News.ru, жительница Красноярска Ксения Бессонова, пожаловавшаяся во время прямой линии президента на отсутствие социальной инфраструктуры в районе, рассказала, что чиновники провели совещание по проблеме не в том месте, о котором шла речь.