Путин готовится посетить Калининградскую область

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Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин планирует в ближайшее время посетить Калининградскую область.

По его словам, сейчас идёт подготовка к визиту.

По некоторым данным, поездка может состояться 8 января, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что российский лидер посетит Китай в апреле 2019 года. Глава страны станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 лидеров государств. Программа визита Путина будет иметь специальный характер.