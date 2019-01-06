Путин готовится посетить Калининградскую область

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин планирует в ближайшее время посетить Калининградскую область.
По его словам, сейчас идёт подготовка к визиту.
По некоторым данным, поездка может состояться 8 января, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что российский лидер посетит Китай в апреле 2019 года. Глава страны станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 лидеров государств. Программа визита Путина будет иметь специальный характер.