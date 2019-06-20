https://static.news.ru/photo/d7e874fa-935b-11e9-9de5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с главой США Дональдом Трампом.

Российский лидер подчеркнул, что диалог между государствами всегда востребован.

Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес — я уже много раз об этом говорил, — мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнёры к этому готовы. Мы понимаем с вами, видим, что происходит в сфере внутренней политики в США, — отметил он.

По его словам, даже если президент США хочет сделать какие-то шаги навстречу или что-то обсудить, то для него существует масса ограничений, которые связаны с деятельностью других властных институтов. Помимо этого, ему придётся «оглядываться» на требования избирательной кампании.

Поэтому думаю, что не так всё будет просто и в наших отношениях, и имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки, которые не подтверждаются, но, тем не менее, с усилиями, достойными лучшего применения, всё продолжается, и продолжается одно и то же, — поделился Путин.

Он добавил, что как только американская сторона будет готова, Россия ответит на это взаимностью, так как странам есть что обсудить, в том числе международную безопасность, разоружение, а также вопрос налаживания межгосударственных отношений во всех областях.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что президент США подтвердил, что встреча с российским лидером состоится на саммите G20, который пройдёт 28–29 июня в японской Осаке.