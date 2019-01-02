Первый национальный канал может получить господдержку

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Совет по межнациональным отношениям и правительство РФ должны рассмотреть вопрос о предоставлении государственной поддержки Первому российскому национальному каналу. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Ответственными за исполнение поручения назначены первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Виталий Мутко. Доложить о результатах работы чиновники должны до 15 марта.

Первый российский национальный канал был создан при поддержке Совета по межнациональным отношениям. Он посвящён соответствующей тематике. Во время большой пресс-конференции Путину сообщили, что канал хотел бы стать информационным партнёром по реализации национальной политики, сообщает ТАСС.

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал вещи своими именами, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Таким образом сенатор прокомментировал материал Daily Star под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян».