Путин: действия Украины в Донбассе обречены на провал

https://news.ru/storage/news/7d95bb793740e027da49f8b0facb869a/a2ebaa54-76aa-4948-a36d-882445c85a4c_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что попытки Украины решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал.

По его словам, киевские власти установили блокаду между Донбассом и остальной страной, а также стреляют по людям, которых считают своими гражданами. При этом Россия оказывает им гуманитарную поддержку, чтобы «их там не съели и не порвали».

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание», — отметил он.

Путин заявил, что киевским властям необходимо понять, что с помощью силы подобные проблемы не решаются.

Как сообщал News.ru, ранее российский лидер высказался о провокации украинских властей в Чёрном море. По его словам, данный шаг рассчитан на обострение ситуации перед выборами. При этом он подчеркнул, что подобные действия идут во вред Украине.