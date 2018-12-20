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Путин: действия Украины в Донбассе обречены на провал

Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что попытки Украины решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал.

По его словам, киевские власти установили блокаду между Донбассом и остальной страной, а также стреляют по людям, которых считают своими гражданами. При этом Россия оказывает им гуманитарную поддержку, чтобы «их там не съели и не порвали».

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание», — отметил он.

Путин заявил, что киевским властям необходимо понять, что с помощью силы подобные проблемы не решаются.

Как сообщал News.ru, ранее российский лидер высказался о провокации украинских властей в Чёрном море. По его словам, данный шаг рассчитан на обострение ситуации перед выборами. При этом он подчеркнул, что подобные действия идут во вред Украине.


#донбасс #украина #россия #путин
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