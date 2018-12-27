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Путин дал наставления новым губернаторам

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин принял недавно избранных губернаторов. Во встрече приняли участие пять новых глав регионов: Валентин Коновалов, который возглавил Хакасию, губернаторы Хабаровского края и Владимирской области Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. Также присутствовал глава Приморья Олег Кожемяко и Александр Цыбульский, который выиграл выборы в Ненецком АО.

На переговорах обсудили итоги выборных кампаний и наметили планы будущей работы по улучшению ситуаций в регионах.

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться», — передаёт слова президента издание «Ридус».

Глава государства отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов была сложной «и даже конфликтной в чем-то».

«Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах», — сказал Путин.

Ранее Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова пожать руку главе государства. Российский лидер пригласил мальчика и его маму в Кремль, писал News.ru.


#выборы #ГУБЕРНАТОР #владимирпутин
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