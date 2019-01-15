Песков назвал самые волнующие Путина темы

https://news.ru/storage/news/70adc32644eac9b63427fecad8c7ebcc/d4b3ff0d-b258-4e49-b7b0-c4c0cad32ffc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин основное внимание уделяет ситуации в стране, однако в его поле зрения всегда находятся Сирия, Украина и отношения с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что международные проблемы являются неотъемлемой частью работы российского лидера.

«Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами», — отметил представитель Кремля.

По его словам, ситуация в Сирии находится под постоянным контролем Путина как главнокомандующего, так как там находятся военные из России, передают «Аргументы и факты».

Ранее News.ru писал, что Песков оценил ситуацию на Украине. По его словам, дела страны сейчас «действительно плохи». Он заявил, что в настоящее время на украинской политической арене нет тех, кто призывает к трезвости и решению проблем путём диалога, а не путём конфронтации.