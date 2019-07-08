https://static.news.ru/photo/f86f7cfc-a15f-11e9-8e9f-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Алексей Пушков считает, что Кремль не должен принимать извинений от оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина, даже в том случае, если грузинское СМИ соберётся их принести.

Более того: убеждён, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало, — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Более того: убеждён, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2019 г.

Он также отметил, что не считает извинениями заявление генерального директора телеканала.

Гендиректор «Рустави-2» Н.Гварамия НЕ ИЗВИНИЛСЯ. «Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос», - вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. Где здесь извинения?! Те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, руководитель «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой. Однако извиняться за мат в эфире гендиректор не стал. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент «отвратительным выражением провокации» и попыткой дестабилизации страны.