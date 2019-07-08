https://static.news.ru/photo/f86f7cfc-a15f-11e9-8e9f-fa163e074e61_1024.jpgАлексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сенатор Алексей Пушков считает, что Кремль не должен принимать извинений от оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина, даже в том случае, если грузинское СМИ соберётся их принести.
Более того: убеждён, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало, — написал Пушков в микроблоге Twitter.
Более того: убеждён, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало.
Он также отметил, что не считает извинениями заявление генерального директора телеканала.
Гендиректор «Рустави-2» Н.Гварамия НЕ ИЗВИНИЛСЯ. «Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос», - вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. Где здесь извинения?! Те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное.
Как ранее писал News.ru, руководитель «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой. Однако извиняться за мат в эфире гендиректор не стал. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент «отвратительным выражением провокации» и попыткой дестабилизации страны.