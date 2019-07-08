Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Алексей Пушков считает, что Кремль не должен принимать извинений от оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина, даже в том случае, если грузинское СМИ соберётся их принести.

Более того: убеждён, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало, — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Он также отметил, что не считает извинениями заявление генерального директора телеканала.

Как ранее писал News.ru, руководитель «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой. Однако извиняться за мат в эфире гендиректор не стал. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент «отвратительным выражением провокации» и попыткой дестабилизации страны.

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