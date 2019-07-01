https://static.news.ru/photo/3653afb8-9be6-11e9-a1df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал политические баталии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению политика, страны Балтии и Польша пытаются отрезать Россию от Европы.

ПАСЕ — лишь площадка, на [которой] идёт куда более важная баталия. Ведущие державы Европы не хотят ограничивать её границами ЕС. Страны Балтии, Польша пытаются отрезать Европу от России, сделать себя «последней границей». Украина мечтает примкнуть к ним, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

ПАСЕ - лишь площадка, на к-ой идет куда более важная баталия. Ведущие державы Европы не хотят ограничивать ее границами ЕС. Страны Балтии, Польша пытаются отрезать Европу от России, сделать себя «последней границей». Украина мечтает примкнуть к ним. Это баталия за контуры Европы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Алексей Пушков с иронией отнёсся к информации о появлении новой антироссийской резолюции, которую готовят члены ПАСЕ. Он подчеркнул, что реальная политика делается не в Варшаве и Киеве, а также напомнил, что на июньской сессии их максимум был 62 голоса.