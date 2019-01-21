Пушков требует от Чубайса признать вину в бедности россиян

https://news.ru/storage/news/180fc50abab30ea75785f6539281e428/6db43866-53c1-4ddd-bae7-09c695e43035_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу УК «Роснано» Анатолия Чубайса признать свой вклад в уровень бедности граждан России. По его словам, Чубайс напрасно пытается выдать за большой успех свои реформы.

«Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа», — написал Пушков в своём Twitter.

Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им - дефолт 1998-го. Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 21, 2019

Он отметил, что вердиктом и итогом этих реформ стал дефолт 1998 года, информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.