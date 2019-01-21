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Пушков требует от Чубайса признать вину в бедности россиян

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу УК «Роснано» Анатолия Чубайса признать свой вклад в уровень бедности граждан России. По его словам, Чубайс напрасно пытается выдать за большой успех свои реформы.

«Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внёс свой вклад в бедность народа», — написал Пушков в своём Twitter.

Он отметил, что вердиктом и итогом этих реформ стал дефолт 1998 года, информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.


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