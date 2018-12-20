Пушков: Трамп счёл Сирию проигранной

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. По мнению политика, хозяин Белого дома счёл «Сирию проигранной».
По его словам, до сих пор администрация Штатов заявляла, что военные останутся в САР столько, сколько необходимо.
До сих пор адм.США заявляла: военные США будут в Сирии столько,сколько необходимо. Трамп резко поменял курс: видно, счел Сирию проигранной.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 декабря 2018 г.
Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов объяснил, что американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, по мнению американского лидера, должны продолжить бороться с террористами. Глава государства говорил о желании вывести войска ещё шесть месяцев назад.