Пушков: Трамп счёл Сирию проигранной

https://news.ru/storage/news/6be2194e740f0753f638076a6f3f2d59/fd9d2072-098c-4dc0-a1a3-efd5763e5a43_850.jpg Cpl. D. Morgan/USMC/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. По мнению политика, хозяин Белого дома счёл «Сирию проигранной».

По его словам, до сих пор администрация Штатов заявляла, что военные останутся в САР столько, сколько необходимо.

До сих пор адм.США заявляла: военные США будут в Сирии столько,сколько необходимо. Трамп резко поменял курс: видно, счел Сирию проигранной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов объяснил, что американским военным пришло время поехать домой и восстановить силы. Другие страны, по мнению американского лидера, должны продолжить бороться с террористами. Глава государства говорил о желании вывести войска ещё шесть месяцев назад.