https://static.news.ru/photo/5cd67c62-a3d7-11e9-92d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского открыть зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для туристов.

Чернобыль как зона свободы у меня вызывает серьёзные опасения, — цитирует Пушкова « Политика сегодня ».

Также сенатор выразил сомнение по поводу того, что сам Зеленский со своей семьёй поедет отдыхать в Чернобыль.

Как ранее писал News.ru, Зеленский распорядился создать в Чернобыльской зоне отчуждения зелёный коридор для туристов, а также снять запрет на съёмку фото и видео. Об этом украинский лидер заявил в ходе рабочей поездки в Киевскую область.