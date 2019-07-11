Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского открыть зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для туристов.
Чернобыль как зона свободы у меня вызывает серьёзные опасения, — цитирует Пушкова «Политика сегодня».
Также сенатор выразил сомнение по поводу того, что сам Зеленский со своей семьёй поедет отдыхать в Чернобыль.
Как ранее писал News.ru, Зеленский распорядился создать в Чернобыльской зоне отчуждения зелёный коридор для туристов, а также снять запрет на съёмку фото и видео. Об этом украинский лидер заявил в ходе рабочей поездки в Киевскую область.