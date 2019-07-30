https://static.news.ru/photo/b7198d7c-b39a-11e9-b349-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение главы США Дональда Трампа заключить с РФ сделку по контролю над вооружениями. По мнению публициста, никаких реальных шагов по оформлению документа Белый дом не предпринимает.
2.08 (2019 года — News.ru) США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. <...>Между словами и делами США — дистанция огромного размера, — цитирует Пушкова «Свободная пресса».
2.08 США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. Никаких реальных шагов к заключению нового соглашения США не предпринимают. Между словами и делами США - дистанция огромного размера.