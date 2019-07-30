Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение главы США Дональда Трампа заключить с РФ сделку по контролю над вооружениями. По мнению публициста, никаких реальных шагов по оформлению документа Белый дом не предпринимает.

2.08 (2019 года — News.ru) США выходят из Договора о РСМД. Это факт. Трамп обещает заключить с Россией новую сделку по контролю над вооружениями. Это слова. <...>Между словами и делами США — дистанция огромного размера,цитирует Пушкова «Свободная пресса».

О выходе Вашингтона из ДРСМД объявил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны США трактует новую военную доктрину России как вызов своей ядерной концепции сдерживания. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

 

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