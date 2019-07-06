Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует договариваться о транзите газа не с США, а с Россией. Такой совет лидеру соседнего государства заочно дал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Он также отметил, что украинская компания «Нафтогаз» показала себя «невозможным партнёром».

Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие «Северного потока — 2». Не существует «решения вопроса в сторону Украины», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп — единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева. При этом он признал, что западные страны позицию Украины игнорируют.

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