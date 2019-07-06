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Странам Европы необходимо принять модельный закон, в котором был бы прописан единый подход к оценке нацизма. Подобный наднациональный документ позволит «подойти в едином ключе к этой проблематике» и предусмотреть уголовную ответственность за приверженность таким идеям, заявили члены российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Такое предложение было озвучено в ходе круглого стола, посвящённого теме неонацизма. Организатором мероприятия выступила российская сторона. Делегаты отметили, что единый подход даст возможность систематизировать борьбу с опасным общественно-социальным явлением и...