Пушков рассказал Зеленскому, с кем вести переговоры о газе
Максим Величко
17:06, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/b592a25a-825c-11e9-a6c5-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует договариваться о транзите газа не с США, а с Россией. Такой совет лидеру соседнего государства заочно дал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
Он также отметил, что украинская компания «Нафтогаз» показала себя «невозможным партнёром».
Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие «Северного потока — 2». Не существует «решения вопроса в сторону Украины», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие Сев.потока-2. Не существует «решения вопроса в сторону Украины». Нафтогаз показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то.
Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп — единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева. При этом он признал, что западные страны позицию Украины игнорируют.