https://static.news.ru/photo/e655f874-92bf-11e9-85cc-fa163e074e61_1024.jpg Член Совета Федерации Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что «украинская» версия крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 не рассматривалась в ходе расследования. По словам сенатора, обвинение России было ожидаемо, так как вся информация была выстроена под определённую задачу.

Признание того, что Украина сбила самолёт с гражданами западных стран, стало бы колоссальным ударом по политике поддержки Киева, считает он. Пушков уверен, что политика в данном случае превалирует над правовой и моральной стороной дела.

Сенатор отметил, что у обвинения нет неопровержимых доказательств вины России, о чём свидетельствуют, в частности, слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который ранее заявил о политизированности расследования, передаёт URA.ru .

News.ru писал, что международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Харченко из Украины.