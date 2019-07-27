Результаты опросов жителей Германии, которые вновь хотели бы сблизиться с Россией, прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
Сдвиги в Европе налицо, — написал он в Twitter.
По словам сенатора, цифры опросов показывают, что немецкие граждане не согласны с антироссийской политикой и не видят причин для враждебного отношения к россиянам.
72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с Россией. Это означает: они несогласны с политикой санкций; считают отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине; вопреки истерии в СМИ не видят причин для вражды. Сдвиги в Европе налицо.
Пушков отметил, что опросы показывают, насколько важнее для немцев отношения Берлина и Москвы, чем «зацикленность» на Украине.
Ранее News.ru писал, что жители восточной Германии высказались за сближение с Россией. Об этом заявили 72% респондентов, принявших участие в опросе, опубликованном в газете Der Tagesspiegel. При этом среди граждан, проживающих в западной части Германии, за налаживание отношений с Москвой высказались 54% опрошенных.