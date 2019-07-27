https://static.news.ru/photo/6a217722-b062-11e9-b29a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Siegfried Grassegger/Global Look Press

Результаты опросов жителей Германии, которые вновь хотели бы сблизиться с Россией, прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Сдвиги в Европе налицо, — написал он в Twitter.

По словам сенатора, цифры опросов показывают, что немецкие граждане не согласны с антироссийской политикой и не видят причин для враждебного отношения к россиянам.

72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с Россией. Это означает: они несогласны с политикой санкций; считают отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине; вопреки истерии в СМИ не видят причин для вражды. Сдвиги в Европе налицо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июля 2019 г.

Пушков отметил, что опросы показывают, насколько важнее для немцев отношения Берлина и Москвы, чем «зацикленность» на Украине.

Ранее News.ru писал, что жители восточной Германии высказались за сближение с Россией. Об этом заявили 72% респондентов, принявших участие в опросе, опубликованном в газете Der Tagesspiegel. При этом среди граждан, проживающих в западной части Германии, за налаживание отношений с Москвой высказались 54% опрошенных.