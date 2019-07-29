https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.

Сенатор заявил, что не понимает, на чьей стороне, по мнению Помпео, Россия могла быть в выборах в 2008 году, учитывая, что с Бараком Обамой РФ оказалось «не по пути».

По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 г.! Он только не пояснил, на чьей стороне - Обамы или Маккейна с Ромни? Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 29, 2019

Как писал News.ru ранее, сенат США опубликовал документ, в котором обвиняет Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах. Комитет сената провёл собственное расследование российского вмешательства в американские выборы. При этом он признаёт, что РФ в итоге не повлияла на итоги голосования в 2016 году.