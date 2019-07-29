Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.

Сенатор заявил, что не понимает, на чьей стороне, по мнению Помпео, Россия могла быть в выборах в 2008 году, учитывая, что с Бараком Обамой РФ оказалось «не по пути».

Как писал News.ru ранее, сенат США опубликовал документ, в котором обвиняет Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах. Комитет сената провёл собственное расследование российского вмешательства в американские выборы. При этом он признаёт, что РФ в итоге не повлияла на итоги голосования в 2016 году.

 

 

 

 

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