https://static.news.ru/photo/a16d4f6c-a180-11e9-81ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wikimedia Commons

8 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков поддержал решение Государственной думы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды. Об этом он написал в своём Twitter.

Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2019 г.

Ранее Пушков отмечал, что властям Грузии стоит винить в приостановке потока российских туристов своих же гражданам, устраивающих беспорядки. Сенатор также порекомендовал выразить претензии президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщал News.ru, сенатор Алексей Пушков заявлял, что Кремль не должен принимать извинений от грузинского телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина. По словам Пушкова, заявление генерального директора телеканала нельзя считать извинениями.