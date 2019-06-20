https://static.news.ru/photo/b4d450c6-9331-11e9-871c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу и реакцию Киева на его итоги.

Он отметил, что Германия и Франция, вопреки ожиданиям украинских властей, настроены на сотрудничество с Россией. В связи с этим и Киеву пора задуматься о налаживании отношений с Москвой.

В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идёт. Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад, — написал Пушков в Twitter.

В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идёт. Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2019 г.

Как ранее писал News.ru, украинский политик Дмитрий Спивак объяснил перемену позиции европейских стран экономическими проектами, которые они реализуют в России. Он также добавил, что преимуществом РФ является то, что в отличие от Украины она играет значительную роль на международной арене.