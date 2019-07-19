https://static.news.ru/photo/61203f6c-aace-11e9-9b2c-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отношение украинских политиков к указам президента Незалежной Владимира Зеленского. Если они считают распоряжение лидера государства цирком, то что же должны думать за пределами страны о его заявлениях и решениях, спросил российский чиновник.

Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьёзно, а к каким — нет? Хотелось бы получить на этот счёт разъяснения от официальных лиц в Киеве, — написал Пушков на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьёзно, а к каким - нет? Хотелось бы получить на этот счёт разъяснениям от официальных лиц в Киеве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 20, 2019

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. После анализа документа чиновник призвал главу государства не морочить никому голову и не позориться.

Чиновник отметил, что согласно документу, предполагается, что капитальный ремонт одного километра магистралей обойдётся в 6,25 млн гривен. За такие деньги предприятия не станут работать, поскольку, считает министр, получится, что им придётся заниматься дорогами себе в убыток.

Ранее News.ru сообщал, что Пушков посоветовал «Нафтогазу» умерить амбиции. Политик написал в своём микроблоге, что компания находится не в том положении, чтобы ставить условия, и напомнил о предрекаемой Украине техногенной катастрофе в связи с малыми запасами топлива в хранилищах.