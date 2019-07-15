Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Источники в правительстве США сообщили, что на переговорах с РФ в Женеве будет обсуждаться трёхсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Собеседник агентства заявил о том, что страны подошли к моменту, когда, постучав по дереву, можно попытаться вновь начать дискуссии, передаёт Reuters. Как писал News.ru ранее, президент Франции Эммануэль Макрон намерен...