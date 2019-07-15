Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение украинского музыканта Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией. Сенатор выразил уверенность, что после данного заявления солиста группы «Океан Эльзы» и лидера партии «Голос» ему необходимо запретить въезд на территорию РФ.
С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы, — написал Пушков в Twitter.
Солист украинской группы «Океан Эльзы» призвал сажать в тюрьму за «несанкционированные переговоры» с Россией. С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию - пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы.
Ранее News.ru сообщал, что Вакарчук прокомментировал визит ряда украинских политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет. Музыкант предложил доработать статью УК о госизмене, заявив, что предлагает подобный по духу и содержанию закон.