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Пушков ответил немецкой газете на статью о блокаде Ленинграда

Алексей Пушков council.gov.ru

Алексей Пушков

политика [ версия для печати ]

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на публикацию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о блокаде Ленинграда.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать», — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Он назвал подобную критику неуместной и безнравственной и призвал немецкие СМИ описать преступления германского рейха против российского народа.

Как ранее писал News.ru, статья о блокаде Ленинграда, опубликованная в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, вызвала широкий общественный резонанс и возмущение пользователей Сети в России.


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