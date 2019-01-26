Пушков ответил немецкой газете на статью о блокаде Ленинграда

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Алексей Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на публикацию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о блокаде Ленинграда.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать», — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчётных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 26, 2019

Он назвал подобную критику неуместной и безнравственной и призвал немецкие СМИ описать преступления германского рейха против российского народа.

Как ранее писал News.ru, статья о блокаде Ленинграда, опубликованная в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, вызвала широкий общественный резонанс и возмущение пользователей Сети в России.