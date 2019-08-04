https://static.news.ru/photo/ebf86882-b765-11e9-bea5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в некоторых западных СМИ слова американского профессора Б. Левина о том, что Россия проводит кампанию по дезинформации в соцсетях на фоне стрельбы в США.

Пушков назвал данные высказывания не соответствующими действительности и подчеркнул, что профессору осталось только обвинить Москву в убийстве Линкольна.

Об этом член Совфеда написал в своём Twitter.

Оказывается, в расстрелах в Техасе и Огайо тоже виновата Россия! Точнее, «российская кампания дезинформации в социальных сетях», как утверждает амер. профессор Б.Левин, к-го охотно цитирует западная пресса. Этот идиот не написал только, что в убийстве Линкольна тоже мы виноваты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 августа 2019 г.

4 августа в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. В Дейтоне (Огайо) жертвами стрельбы другого злоумышленника стали как минимум девять человек.

Как ранее писал News.ru, сенатор уже не раз комментирует достоверность информации, распространяемой западными СМИ. Так, в начале августа он отметил, что количество фейков в зарубежных изданиях «давно зашкаливает». По его словам, некоторые из организаций стали «инструментами грубой пропаганды», а читатели — первыми жертвами «инфовойны».