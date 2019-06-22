https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на обвинение России в организации протестов, высказанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сенатор допустил, что её авторитет в обществе не столь высок, раз позволила устроить беспорядки в центре столицы.

Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter .

Сенатор добавил, что Москва к событиям в Тбилиси не имеет отношения, и в этой ситуации не следует пенять на зеркало.

Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 июня 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на полёты российской авиации в Грузию. По её словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, вместо того чтобы выступить с заявлением о гарантиях безопасности в стране, обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси. Теперь туристический кластер закавказского государства несёт издержки.