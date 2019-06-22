Пушков отреагировал на обвинения президента Грузии
Анжела Абраменко
02:57, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на обвинение России в организации протестов, высказанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сенатор допустил, что её авторитет в обществе не столь высок, раз позволила устроить беспорядки в центре столицы.
Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.
Сенатор добавил, что Москва к событиям в Тбилиси не имеет отношения, и в этой ситуации не следует пенять на зеркало.
Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять.
Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на полёты российской авиации в Грузию. По её словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, вместо того чтобы выступить с заявлением о гарантиях безопасности в стране, обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси. Теперь туристический кластер закавказского государства несёт издержки.