https://static.news.ru/photo/a9ea047e-9d06-11e9-afa3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил — не то что пункты соглашений начал выполнять, — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, украинской стороне никто не мешает выполнять договорённости, однако в итоге поведение Киева «опять сведётся к пустой болтовне».

Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил - не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает. Но все опять сведётся к пустой болтовне. В Донбассе вам не верят, актёр Зеленский. Совсем не верят. https://t.co/nyjDVP1lm0 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Зеленский заявил о готовности выполнить все пункты Минских соглашений для достижения мира в Донбассе. Для начала это разведение сил в Станице Луганской. Затем Украина настроена на трёхсторонние переговоры в Минске, чтобы обсудить демонтаж бетонных сооружений с двух сторон линии разграничения. После этого стороны обсудят обмен военнопленными, пункт о чём также имеется в соглашениях.