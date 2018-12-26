Пушков оценил роль С-300 для Израиля

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги авиаудара Израиля по Дамаску. По его словам, поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 улучшила способности Сирии.
«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 декабря 2018 г.
РФ передала Дамаску комплексы С-300 для повышения безопасности российского контингента, напоминает URA.RU.
Как ранее писал News.ru, член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Сирия имеет право на обеспечение своей безопасности, а российские системы С-300 позволяют этой стране защититься от любых угроз.