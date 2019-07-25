https://static.news.ru/photo/0606f87e-aedd-11e9-924f-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что в Киеве есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией. По мнению сенатора, другого объяснения ситуации с задержанием российского танкера в Керчи нет.

Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда — арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко, — написал парламентарий в Twitter.

В Киеве, безусловно, есть заговор с целью срыва каких либо сдвигов в отношениях с Россией. Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистикеПорошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июля 2019 г.

Российское судно было задержано Службой безопасности Украины 25 июля, как заявляется, за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Ведомство выложило ролик спецоперации. Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Моряков допросили.

Как писал News.ru, силовики отпустили экипаж, он возвращается домой без документов. Семь изъятых российских паспортов сфотографировал и опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.