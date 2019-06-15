Пушков объяснил, почему Зеленский не сможет инвестировать в Донбасс
Анастасия Дубинина
18:46, 15 июня 2019 3 771
https://static.news.ru/photo/9cb5c5b0-8f85-11e9-bbeb-fa163e074e61_1024.jpgДонецк после обстрела ВСУ Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить обстрел Донбасса, а «не рисовать миражи инвестиций». Таким образом сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера о поддержке региона.
Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе. Слова, слова, слова. Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, — написал парламентарий в Twitter.
Он также подчеркнул, что пока идёт война, никаких инвестиций не будет, поэтому все заявления Зеленского являются пустыми обещаниями.
Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова... Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет.