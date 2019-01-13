Пушков о санкциях на ФРГ: США хотят навязать ЕС свой газ

https://news.ru/storage/news/d0ae74a54d70d18024a16a4dc4f365b6/f72d25fc-c548-4aec-90ec-6701404bee04_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что намерение Вашингтона ввести санкции против Берлина из-за поддержки Германией «Северного потока — 2» является ничем иным, как попыткой навязать американский газ Европе.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока-2" США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ — все это побоку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — написал сенатор в Twitter.

От заявлений с призывами к Берлину отказаться от Северного потока-2 США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ - все это по боку. Задача - любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.

Ранее посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что немецкие компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, могут оказаться под санкциями США, писал News.ru. По мнению дипломата, из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Это «повышает риск интервенций со стороны России» и подрывает безопасность Украины и Европы.