USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,637.24 $
МОСКВА-6°C16:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Пушков о санкциях на ФРГ: США хотят навязать ЕС свой газ

Алексей Пушков Сергей Булкин/News.ru

Алексей Пушков

политика [ версия для печати ]

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что намерение Вашингтона ввести санкции против Берлина из-за поддержки Германией «Северного потока — 2» является ничем иным, как попыткой навязать американский газ Европе.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока-2" США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ — все это побоку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — написал сенатор в Twitter.

Ранее посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что немецкие компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, могут оказаться под санкциями США, писал News.ru. По мнению дипломата, из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Это «повышает риск интервенций со стороны России» и подрывает безопасность Украины и Европы.


#сша #северныйпоток-2 #германия #санкции #евросоюз #пушков
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 15:09, 7 января 2019
Германия не выгонит британцев сразу после Brexit
политика 13:32, 26 декабря 2018
Пушков оценил роль С-300 для Израиля
в мире 17:42, 13 декабря 2018
Польша поддержала Россию в проекте «Северный поток — 2»
Лента новостей
в мире 15:59
США требуют от САР наказать виновных в убийстве Хашогги
в мире 15:57
Помпео обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Афганистане
в мире 15:57
Чиновникам Вашингтона разрешили жениться во время шатдауна
политика 15:48
Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму
спорт 15:47
Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака»
Другие новости
политика 15:48
Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму
политика 14:54
Японцы отказались выйти к прессе после переговоров
политика 12:49
Нового начальника полиции могут назначить в Петербурге
политика 12:46
В Минобороны отчитались о деэскалации в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top