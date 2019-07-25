https://static.news.ru/photo/0508de0c-aebe-11e9-8871-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков поставил в один ряд врагов России и противников президента США Дональда Трампа. Это следует из его комментария о выступлении бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе.

Для ясности. Мюллер подтвердил: нет «достаточных свидетельств», что кто-либо из команды Трампа «вступил в криминальный сговор» с Россией ради победы на выборах. Т.о., обвинения в сговоре — пустые разговоры, нужные врагам России и противникам Трампа, дабы лелеять идею импичмента, — написал он в Twitter.

Для ясности. Мюллер подтвердил: нет «достаточных свидетельств», что кто либо из команды Трампа «вступил в криминальный сговор» с Россией ради победы на выборах. Т.о., обвинения в сговоре - пустые разговоры, нужные врагам России и противникам Трампа, дабы лелеять идею импичмента. https://t.co/uSTSesYSqH — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июля 2019 г.

Роберт Мюллер выступал перед американским парламентом 24 июля. Он отрицательно ответил конгрессменам на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. Но при этом бывший спецпрокурор подтвердил, что не нашёл достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

17 мая 2017 года Минюст США доверил Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал News.ru.