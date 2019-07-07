https://static.news.ru/photo/1e367a98-a0a8-11e9-8a0c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Психологи назвали возможные причины странного поведения украинского лидера Владимира Зеленского. Глава государства навлёк на себя различного рода подозрения после совещания на Закарпатской таможне, где он постоянно оглядывался по сторонам и нервно пил воду. Многие предположили, что президент Незалежной находится под действием сильнодействующих наркотиков.

Специалистам эта версия показалась маловероятной. По их словам, состояние Зеленского напоминает обычное похмелье.

Посмотрите, как жадно он пьёт воду. На Зеленском нет лица, ему хочется покинуть зал. Если он накануне что-то весело отмечал, то это дало о себе знать, — рассказал Павел Жавнеров « Комсомольской правде ».

Он заметил, что поведение Зеленского может быть вызвано нервным расстройством и переутомлением. Из-за насыщенного президентского графика организм шоумена мог дать сбой. Последствия этого сбоя, по их словам, можно легко исправить. Для этого нужно полноценно отдохнуть и выспаться.

Психолог Александр Невеев не исключил, что видео могло быть своеобразной провокацией. Он напомнил, что Зеленский — неплохой актёр и мог сыграть эту роль, преследуя свои цели.

Многие политтехнологи и психологи советуют политикам вводить окружающих в замешательство. По этой схеме действует Трамп — он странно подаёт руку на переговорах, строит гримасы, делает резкие заявления. На этом удивлении он контролирует толпу. Вероятно, Зеленский устроил это шоу спланировано, — предположил специалист.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева назвала «эпичным монтажом» видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского. Она встала на защиту украинского лидера и призвала прекратить его травлю, писал News.ru.