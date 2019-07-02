Кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь может ждать уголовное наказание. Причина – подкуп избирателей.
По данным расследования ФАН, за одну подпись в её поддержку граждане могут получить 500 рублей.
Согласно пункту 2 статьи 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидатам запрещено подкупать избирателей. Нарушение закона, соответственно, влечёт за собой уголовную ответственность.
Соболь – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Она планирует баллотироваться в 43 избирательном округе столицы.
Скандал вокруг Соболь развернулся после того, как команда Навального обрушилась с обвинениями в подделке подписей на других кандидатов. В частности, правая рука Навального Леонид Волков заявил, что кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин занимается фальсификацией подписей.