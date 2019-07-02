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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не должны были восстанавливаться до выполнения Москвой определённых требований.

По этому вопросу в Оттаве согласны с мнением представителей Киева, подчеркнула она. Дипломат высказалась подобным образом на открытии конференции, посвящённой реформам на Украине, передаёт РИА Новости. 26 июня ПАСЕ восстановила...