https://static.news.ru/photo/c2e810d4-b835-11e9-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московская прокуратура проводит проверку из-за участия несовершеннолетних в несогласованных акциях в столице. Людей на улицы призывали выйти кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборы.

Прокуратурой Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних, — говорится в сообщении ведомства.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Оба мероприятия закончились жёстким разгоном со стороны полиции и Росгвардии. Было задержано более тысячи человек.

После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Москве. По нему арестовали уже семерых молодых людей. Это Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко и Владислав Барабанов. Им вменяют ч. 1 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и ч. 2 ст. 212 «Участие в массовых беспорядках» УК РФ.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Журналист заявил, что силовики увидели преступление в том, что молодой человек пытался увести людей с проезжей части, писал News.ru.