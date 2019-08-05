Руководители нацпроектов рассмотрят вопрос об изменении процедуры отбора регионов РФ для участия в их реализации, а также проведут анализ фактического уровня софинансирования расходных обязательств российских субъектов. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Как писал News.ru, Счётная палата (СП) РФ в рамках анализа нацпроекта «Жильё и городская среда» выявила, что 15% российских регионов не верят в достижимость поставленных в нём целей. Об этом сообщает в своём отчёте перед депутатами Госдумы глава ведомства Алексей Кудрин.