https://static.news.ru/photo/7308f7c2-b7b3-11e9-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government Press Office/Global Look Press

Руководители нацпроектов рассмотрят вопрос об изменении процедуры отбора регионов РФ для участия в их реализации, а также проведут анализ фактического уровня софинансирования расходных обязательств российских субъектов. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В тексте поручения говорится, что это необходимо для равномерного развития всей территории России. Кроме того, глава кабмина распорядился в срок до 5 сентября принять меры для заключения с регионами соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Как писал News.ru, Счётная палата (СП) РФ в рамках анализа нацпроекта «Жильё и городская среда» выявила, что 15% российских регионов не верят в достижимость поставленных в нём целей. Об этом сообщает в своём отчёте перед депутатами Госдумы глава ведомства Алексей Кудрин.