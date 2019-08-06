https://static.news.ru/photo/955a6f34-b837-11e9-aef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов, которые пришли на митинг 27 июля с годовалым ребёнком. Акция не была согласована с властями столицы.

В ходе мероприятия родители, по заявлению прокуратуры, передали малыша другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Таким образом, супруги, эксплуатируя ребёнка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына. Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором <...> в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребёнка, — сообщается на сайте надзорного ведомства.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Оба мероприятия закончились жёстким разгоном со стороны полиции и Росгвардии. Было задержано более тысячи человек.

Ранее News.ru писал, что московская прокуратура начала проверку из-за участия несовершеннолетних в несогласованных акциях в столице.