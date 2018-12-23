Принятие «крымской» резолюции в ООН назвали провалом МИД РФ

https://news.ru/storage/news/b729377bb2cae3651df262ca7a7daabd/8e6638d1-9331-4c4e-a9f5-a86dd4de683d_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Одобренная ООН резолюция Украины по нарушению прав человека в Крыму не повлечёт за собой каких-либо серьёзных последствий. Однако сам этот факт ударил по престижу российской дипломатии, считает ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья, политолог Эдуард Попов.

По его словам, это в большей степени поражение российского МИДа, нежели победа Украины. Эксперт выразил мнение, что министерство, отстаивая интересы страны, действует очень пассивно и лениво.

«В истории побеждает не самый богатый или сильный, а самый активный. А Россия на мировой арене сейчас похожа на большого ленивого гиганта», — цитирует Попова URA.RU.

Специалист также отметил, что резолюция, по всей видимости, была принята только для того, чтобы создать России негативный образ и выставить её в дурном свете, «как, например, в случае с якобы вмешательством в американские выборы». То, что экономический комитет ООН отказался финансировать документ, только подтверждает это подозрение, подчеркнул Попов.

Ранее, как сообщал News.ru, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. В РФ её сочли «сугубо антироссийской, фальшивой и лукавой».