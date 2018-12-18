Наблюдатели заявили об обмане на выборах в Приморье

https://news.ru/storage/news/39d65dc2ab4ccb5acd11c828b84b512f/ac28755f-2ae3-4e8c-a9e4-0ec8192c82aa_850.jpg Виталий Аньков/РИА Новости

Они настаивают на проверке случаев фальсификации

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой провести проверку по поводу возможных фальсификаций на выборах в Приморье. Общественники подозревают, что на участках подменяли подсчитанные автоматически с помощью КОИБов результаты на распечатанные на принтере документы.

Сотрудники «Голоса» проанализировали протоколы подсчёта голосов с различных участков Ленинского района города Владивостока. На этих участках работали автоматизированные урны марки КОИБ-2010. Все протоколы должны были быть одинаковыми по форматированию, шрифту, качеству печати, количеству пробелов.

Однако по итогам изучения документов наблюдатели выявили два варианта их оформления. В одной группе оказались «стандартные» протоколы — именно такие и должны распечатываться с КОИБ.

Другие были более высокого качества, с более жирным шрифтом, с иным расположением пробелов. Такие протоколы были похожи на распечатанные на принтере и не походили на документы, которые в прошлые годы получали наблюдатели на избирательных участках, оборудованных урнами КОИБ-2010.

Значительное отличие было и в результатах голосования. Если в обычных протоколах процент победившего кандидата Олега Кожемяко составлял от 42 до 54, с большим разбросом, то в «нестандартных» соотношение голосов на разных участках отличалось мало, на десятые и сотые доли процента.

Разброс результатов на разных участках - значителен

Например, результат Кожемяко колебался от 70,05% до 70,71%. На всех участках с «нестандартными» протоколами за Андрея Андрейченко отдали голоса 24% избирателей, около 2% выбрали Алексея Тимченко, менее 1% отметили Розу Чемерис.

«Такие идеальные совпадения, когда результаты на разных участках отличаются на доли процента, может свидетельствовать о фальсификациях», — отметил в комментарии News. ru эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.

А здесь результаты как будто написаны под копирку

Он подчеркнул, что в «Голосе» вызывает сомнение внезапное единодушие жителей, проживающих на разных улицах Ленинского района Владивостока. Ведь даже жители соседних домов голосуют по-разному. Многие КОИБы стояли в одной школе, а результат значительно разнится.

Например, на участке 519 с «нестандартным» протоколом цифры Кожемяко получил 70%, а его конкурент Андрейченко 24% голосов. А в соседнем кабинете, на участке 520, Кожемяко получил уже 33% голосов, а Андрейченко — 47%. На 520 участке был оформлен «стандартный» протокол.

«„Голос“ призывает ЦИК России организовать тщательное изучение ситуации с тем, чтобы исключить любые сомнения в достоверности объявленных результатов голосования», — говорится на сайте движения.

Вайсенберг пояснил News.ru, что соответствующее заявление уже было направлено в ЦИК. Также был направлен запрос в компанию, которая производила КОИБ-2010: может ли при автоматической печати получаться «нестандартный» протокол.

Примечательно, что при внесении информации о голосовании в электронную систему «Выборы», данные с КОИБ копируются на флешку и затем загружаются на компьютер. Однако, если флешка по какой-то причине потерялась, сведения о результатах голосования можно забить в систему вручную, рассказал собеседник агентства.

По словам Вайсенберга, участники «Голоса» попросили ЦИК проверить, как именно были загружены в базу материалы с подозрительных участков: вручную, или через флешку. Если окажется, что флешки не использовались, это станет дополнительным косвенным доказательством фальсификаций, пояснил он.

Ранее сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил News.ru, что аккредитоваться в качестве наблюдателей на выборы в Приморье удалось лишь 20 представителям движения на всё Приморье. Этого было недостаточно для того, чтобы выявить случаи фальсификации.