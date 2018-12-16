Приморье активно голосует на повторных выборах губернатора

https://news.ru/storage/news/931d3fc338d5c0863ec532e25d0cf59a/34764fc2-be2e-463a-8c06-7ca7c3926ab0_850.jpg Виталий Аньков/РИА Новости

Явка в Приморском крае, где 16 декабря выбирают губернатора, составила 39,57%.

«Явка на 18.00 (11.00 мск) составила 580 285 человек — 39,57%. Эта явка выше, чем была на указанное время и 9 (единый день голосование), и 16 сентября (второй тур выборов губернатора)», — сказал зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

На выборах 9 сентября во время первого тура выборов главы региона к 18.00 пришли порядка 26,5% избирателей.

С 4 октября 2017 года врио губернатора Приморья был Андрей Тарасенко. Он принял участие в сентябрьских выборах 2018 года, результаты которых ЦИК России признал недействительными. Сейчас обязанности руководителя края исполняет Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалин.

Кожемяко участвует в повторных выборах самовыдвиженцем. Также на пост губернатора претендуют Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Ранее News.ru писал, что во Владивостоке задержаны несколько человек, подозреваемых в скупке голосов на выборах губернатора Приморья.