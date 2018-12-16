USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Приморье активно голосует на повторных выборах губернатора

Виталий Аньков/РИА Новости

политика [ версия для печати ]

Явка в Приморском крае, где 16 декабря выбирают губернатора, составила 39,57%.

«Явка на 18.00 (11.00 мск) составила 580 285 человек — 39,57%. Эта явка выше, чем была на указанное время и 9 (единый день голосование), и 16 сентября (второй тур выборов губернатора)», — сказал зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

На выборах 9 сентября во время первого тура выборов главы региона к 18.00 пришли порядка 26,5% избирателей.

С 4 октября 2017 года врио губернатора Приморья был Андрей Тарасенко. Он принял участие в сентябрьских выборах 2018 года, результаты которых ЦИК России признал недействительными. Сейчас обязанности руководителя края исполняет Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалин.

Кожемяко участвует в повторных выборах самовыдвиженцем. Также на пост губернатора претендуют Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Ранее News.ru писал, что во Владивостоке задержаны несколько человек, подозреваемых в скупке голосов на выборах губернатора Приморья.


#выборы #приморскийкрай #политика
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
политика 09:13, 16 декабря 2018
СПЧ опроверг данные о вбросах на выборах в Приморье
политика 01:17, 16 декабря 2018
Повторные выборы губернатора стартовали в Приморье
общество 22:59, 14 декабря 2018
Instagram разблокировал аккаунт врио главы Приморья
Лента новостей
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
Другие новости
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:38
Наблюдатели заявили об обмане на выборах в Приморье
Они настаивают на проверке случаев фальсификации
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
политика 15:22
Путин: Запад беспокоят русские ракеты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top