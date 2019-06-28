https://static.news.ru/photo/b03fda2e-9b44-11e9-ab3b-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Анастасию Приходько, которая баллотируется в депутаты Верховной рады, недипломатичной, агрессивной и опасной.

С её стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников. Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации, — сказал RT Пригожин.

Он также припомнил её визит в Донбасс, где она «настраивала всех» против него и Кобзона, и пришёл к выводу, что с появлением Анастасии Приходько в Верховной раде появится «ещё один националист».

Как писал News.ru, выпускница «Фабрики звёзд», представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, певица Анастасия Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице. Она баллотируется в Верховную раду от партии «Батькивщина». В своей программе 32-летняя певица предлагает вывести экономику из тени, внедрить единый налог на прибыль в размере 15%, отменить налог на добавленную стоимость.