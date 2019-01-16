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Президент Сербии: я всегда советуюсь с Владимиром Путиным

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всегда консультируется и советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета. Я знакомлю его с тем, что происходит, и я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда всё нравится», — отметил он.

По его мнению, президент России очень уважает такой подход, так же, как и он сам.

Вучич также выразил Путину бесконечную благодарность как «лидеру великой страны» за уважение в отношении «маленького государства», передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее сербский президент заявил, что его страна является надёжным партнёром РФ и твёрдо придерживается данных обещаний. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин очень популярен в Сербии.


#россия #путин #сербия #Вучич #президенты
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