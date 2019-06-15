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Москва просит Белый дом доказать нарушение Россией моратория на проведение ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат обратил внимание на безапелляционный характер обвинений в адрес Кремля.

Это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга. Любопытно: две недели назад США говорили «возможно», теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно,...