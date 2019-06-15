Российский лидер Владимир Путин прибыл в Душанбе, где планирует принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Сегодня вечером Владимир Путин примет участие в официальном обеде в честь глав государств от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона, передаёт
Саммит пройдёт 15 июня.
Как ранее писал News.ru, лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко обсудили вопросы двусторонних отношений «на полях» саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.