https://static.news.ru/photo/420d1588-935d-11e9-ab08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Применение Соединёнными Штатами Америки военной силы против Ирана может привести к непоправимым результатам. Последствия такого вмешательства крайне сложно спрогнозировать, заявил во время прямой линии президент Владимир Путин.

Это было бы катастрофой для региона как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, кстати говоря, к увеличению количества беженцев из региона, — сказал президент.

Он отметил, что «печальные последствия» могут сложиться и для тех, кто готов решиться на силовой способ решения международных проблем. Как подчеркнул глава государства, «очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы».

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.