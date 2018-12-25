Путин ограничил плановые проверки малого бизнеса

https://news.ru/storage/news/b97db6501c9e3b805cf14771b8ade143/29ce25c9-3058-4ea8-8919-f7887e90b41f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий в 2019–2020 годах проведение проверок субъектов малого бизнеса. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте.

Новый закон исключает проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые относят себя к субъектам малого предпринимательства, за исключением отдельных видов деятельности.

Плановые проверки сохранятся только при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения.

Документ освобождает Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от проверок организаций, которые осуществляют горячее и холодное водоснабжение. Проверки таких организаций сохранятся только на региональном уровне.

Ранее News.ru писал о том, что Путин подписал закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда до размера прожиточного минимума. Согласно изменениям в статье 1 закона, МРОТ с 1 января 2019 года устанавливается в размере 11 280 рублей в месяц.