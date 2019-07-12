Грузия никак не угомонится. То мадам президент заявит о надежде на уход российских военных из Абхазии и Южной Осетии, то очередной последователь Габунии по фамилии Тавхелидзе назовёт Россию «болотом за горами». Даже пресс-секретарь президента Песков подтвердил, что в южной стране находиться нашим туристам небезопасно.

Но все эти события неожиданно выявили новый тренд нашей внешней политики. Фактически мы можем говорить о том, что и у нас постепенно берут на вооружение известный американский приём, который именуется «разноголосицей». Ведь замечено, что очень часто за океаном выделяются существенные нюансы в заявлениях, скажем, госсекретаря, «голубя», и министра обороны, условного «ястреба». Да и позиция самого президента часто отличается от публичных заявлений его ближайших сотрудников, а тем более конгрессменов. В результате у творцов штатовской внешней политики значительно расширяется зона для дипломатического маневрирования. А иногда и для завуалированного косвенного шантажа и партнёров, и оппонентов. Поскольку заокеанские деятели могут в нужный момент последовать любой заявленной линии.

Отныне нечто подобное мы можем наблюдать и у нас на примере реакции политического истеблишмента на события в Грузии с её антироссийскими провокациями и оскорбительными выходками. Госдума решительно достигла консенсуса вокруг введения жёстких ответных санкций. В основном экономического характера. Тут уж все фракции сплотились и продемонстрировали единство в оценках методов давления на дерзкую соседку. В результате такой единой позиции были выдвинуты и рекомендации президенту.

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Но, как мы знаем, президент проявил добрую волю и такие санкции вводить не решил. Как подчеркнул сам Владимир Путин, из уважения к грузинскому народу. И в принципе его позиция встретила в Тбилиси вздох облегчения. Хотя мы понимаем, что в целом политика различных грузинских политических сил остаётся по своей сути русофобской и антироссийской.

Но вот что характерно, и Госдума, и её спикер Вячеслав Володин отдали должное позиции президента, но, по словам самих депутатов и лидеров фракций, от своего настроя на наказание грузинского политического и экономического истеблишмента наш парламент не отказался.

Иными словами, парламент по-прежнему считает, что экономические санкции — запрет на перевод средств в Грузию, ограничения на поставки вина, минералки и растительной продукции — целесообразны. При том, что одновременно думцы отдают дань уважения позиции президента, широте его души и благожелательности. Инициатива подморожена, курок остался взведённым.

Вот такая разноголосица, которая расширяет зону для политического манёвра. Ведь если Тбилиси опять позволит себе в отношении России и россиян нечто, выходящее за рамки приличия, то, как говорится, топор вон, под лавкой. Воля парламента быстро материализуется в виде принятия экономических и торговых репрессалий. Всё очень просто. И главное — вполне законно.

Раньше у нас были эпизоды игры в разноголосицу, но она не виделась системной. Просто Владимир Вольфович позволял себе жёсткие заявления, на Западе, да и в СНГ напрягались, но Кремль быстро его дезавуировал. Сейчас разноголосица может стать реальным политическим инструментом. Конечно, этот поворот повышает степень влияния на внешнюю политику лично Вячеслава Володина, который играет всё более активную роль и в формировании российской внешнеполитической линии. Но и фигур с таким опытом большой политики у нас немного.